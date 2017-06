Aubameyang nur zweite Wahl?

Freitag, 02.06.2017

Die Koffer sind gepackt, ein Haus in Paris gekauft: Aubameyang rechnet fest mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Nun könnte der Stürmer aus Dortmund aber bitter enttäuscht werden. Reviersport vermeldet, dass der Gabuner nur die zweite Wahl ist.

Am Montag soll Aubameyang mit PSG-Eigner Nasser Al-Khelaifi telefoniert haben, welcher ihm ein Bemühen der Pariser versicherte. Gleichwohl sind die Franzosen aber vorrangig an Alexis Sanchez interessiert, der momentan zwischen einem Verbleib beim FC Arsenal und einem Wechsel schwankt.

Augustin nach Dortmund?

Sollte der Chilene bei den Gunners bleiben oder einen anderen Klub PSG vorziehen, wäre Aubameyang wohl PSG-Spieler. Die Ablösesumme beläuft sich dann offenbar auf 70 Millionen Euro plus Jean-Kevin Augustin, der beim BVB für den abgewanderten Adrian Ramos einspringen würde.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Gabuner würde in der Hauptstadt Frankreichs wohl einen Vierjahresvertrag unterschreiben und 14 Millionen Euro brutto verdienen. Das wäre doppelt so viel, wie er momentan in Dortmund verdient. Sollte ein PSG-Wechsel scheitern, würde Aubameyang in Dortmund verbleiben, so der Bericht.

Die weitere Interessen AC Mailand und der FC Arsenal sind aufgrund der Teilnahme an der Europa League keine Option, China wäre wohl erst in einigen Jahren interessant. Alles wartet nun auf den Amtsantritt von Antero Henrique, der Patrick Kluivert als Sportdirektor PSGs ablöst.

Pierre-Emerick Aubameyang im Steckbrief