Bosz erteilt Mor Wechsel-Freigabe

Dienstag, 13.06.2017

Bei einem Wechsel könnte Mor wieder Spielpraxis sammeln. "Es gibt Angebote für Emre, aber wir haben uns noch mit niemandem geeinigt", erklärt sein Berater.

Der 19-Jährige wechselte erst im Sommer 2016 aus der dänischen Liga zu den Schwarz-Gelben. Der Nationalspieler konnte dem Druck, dem er in der Bundesliga ausgesetzt war, jedoch nicht standhalten und den hohen Erwartungen nicht gerecht werden.

In der abgelaufenen Saison machte der Rechtsaußen wettbewerbsübergreifend 19 Spiele. Lediglich sechs Partien bestritt er von Beginn an. "Wir wollen, dass Emre durchgehend spielt und sich weiterentwickeln kann", so Özcan.

Emre Mor im Steckbrief