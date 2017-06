Medien: Dembele Favorit von Barca

Dienstag, 13.06.2017

Wie die AS vermeldet, hat Barcelona acht mögliche Kandidaten für die Offensive auf dem Zettel. Neben Gerüchten um Bayerns Douglas Costa steht vor allem Dembele im Fokus. Der junge Franzose sei demnach die Wunschlösung der Katalanen.

Allerdings hätte der BVB wohl auf erste Anfrage eine enorme Ablöse ausgerufen. Der Wunsch Barcelonas scheint nur schwer erfüllbar. Dembele ist mit einem Vertrag bis 2021 ausgestattet und kam in der abgelaufenen Saison in 49 Spielen zum Einsatz. Seine Rolle dürfte in der neuen Spielzeit nochmals wichtiger werden.

Alternativen aus ganz Europa

Der BVB wird den 20-Jährigen wohl kaum ziehen lassen. Womit sich das Augenmerk neben Costa laut AS auf diverse andere Kandidaten verteilen würde. Neben Coutinho vom FC Liverpool und Riyad Mahrez von Leicester City wäre auch Vitolo (FC Sevilla) ein Thema.

Perspektivspieler als Lösung könnten Gelson Martins (Sporting CF), Ismaila Sarr (FC Metz) oder doch eine Rückkehr von Gerard Deulofeu sein. Dieser ist laut dem Bericht aber wenig begeistert von einer Rückkehr, sorgt er sich doch um seine Einsatzzeiten.

Ousmane Dembele im Steckbrief