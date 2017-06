Younes: Höre mir Bundesliga-Angebote an

Sonntag, 18.06.2017

"Ich würde gern weiter bei Ajax Fußball spielen. Aber wenn ein toller Verein anklopft, höre ich mir das Angebot natürlich an", sagte der 23-Jährige im Express- und tz-Interview. Sein Vertrag beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam endet im Juni 2018.

Younes setzte sich weder bei Borussia Mönchengladbach noch beim 1. FC Kaiserslautern durch. Mit Ajax erreichte er in der vergangenen Saison das Europa-League-Finale (0:2 gegen Manchester United) und schaffte es in den Kader von Bundestrainer Joachim Löw für den Confed Cup.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ein Grund für seine starken Leistungen sieht der Dribbelkünstler in seiner Ernährung. "In Amsterdam herrscht eine Spielerbetreuung auf ganz hohem Niveau. Dort habe ich erfahren, wie wichtig auch die Ernährung für einen Sportler ist. Vorher habe ich nicht wirklich darauf geachtet, was ich esse. Vom Buffet habe ich dann alles probiert. Doch bei Ajax habe ich gelernt, dass nicht alles richtig für meinen Körper ist. Seitdem ernähre ich mich zum Beispiel glutenfrei", sagte Younes.

Alle Bundesliga-News im Überblick