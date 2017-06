Zwei Premier-League-Klubs an Sokratis dran?

Sonntag, 11.06.2017

Nach Goal-Informationen würde ihn ein Engagement in der Premier League reizen. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2019.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Wenn man jung ist, hat man noch viel Zeit, etwas zu holen. Ich bin aber nicht mehr jung, für mich wird die Zeit knapper - und ich will unbedingt Titel gewinnen", sagte Sokratis vor dem DFB-Pokalfinale im Interview mit der Funke Mediengruppe. Damals habe er sich "noch keine Gedanken gemacht", ob er seine Zukunft "in Dortmund oder anderswo" sieht.

Sokratis spielte in der abgelaufenen Saison eine herausragende Rolle beim BVB und war nach dem Anschlag auf die BVB-Mannschaft vor dem Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco besonders gefordert. Damals wurde sein Verteidigerkollege Marc Bartra schwer am Handgelenk verletzt.

Sokratis im Steckbrief