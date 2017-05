Darf Gomez Wolfsburg bei Abstieg verlassen?

Samstag, 27.05.2017

Mit Wolfsburg hat Gomez das ausgegebene Ziel, den europäischen Wettbewerb, deutlich verpasst. Die Klausel in seinem bis 2019 laufenden Vertrag macht es nun möglich, dass er im Sommer frei über seine Zukunft entscheiden kann. Ein Abschied nach nur einem Jahr bei den Wölfen scheint also denkbar.

Dem Bericht zufolge müsste ein neuer Klub eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro für den Nationalspieler zahlen.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielte Gomez in 33 Spielen 16 Treffer. Derzeit spielt er mit dem VfL in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig um den Klassenverbleib.

Mario Gomez im Steckbrief