SVD-Routiniers Sulu und Altintop vor Absprung?

Montag, 22.05.2017

Innenverteidiger Sulu kann den Verein aufgrund einer Ausstiegsklausel für festgeschriebene 1,5 Millionen Euro verlassen. Wie Bild berichtet, besteht vor allem aus der türkischen Süper Lig Interesse am 31-Jährigen.

Fraglich ist darüber hinaus die Zukunft von Mittelfeldspieler Hamit Altintop, der erst in der Winterpause von Galatasaray nach Darmstadt wechselte und einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieb. Er erbittet sich Bedenkzeit für seine Zukunftsentscheidung: "Ich habe Trainer Frings noch um ein bisschen Zeit gebeten. Wenn man in einem Alter ist wie ich, noch ein paar Jährchen zu spielen hat, will man das Beste daraus machen."

