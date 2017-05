Medien: Schwarz übernimmt FSV Mainz

Montag, 29.05.2017

Das berichtet die Bild, Schwarz werde demnach bereits am Mittwoch um 13 Uhr als neuer Cheftrainer vorgestellt. Der Klub hat zu diesem Termin zur Pressekonferenz eingeladen.

Erst am vergangenen Montag hatte der FSV Schmidt trotz des geschafften Klassenerhalts entlassen - als Begründung brachte Sportdirektor Rouven Schröder die "sportliche Analyse der abgelaufenen Saison und die fehlende Perspektive einer Zusammenarbeit über das Vertragsende 2018 hinaus" an.

Schwarz, der bislang die U23 trainiert hatte, wurde bereits am Freitag medial als Schmidt-Nachfolger ins Gespräch gebracht. Er soll sich schon in der Vorwoche vom Nachwuchs-Team verabschiedet haben. Die zweite Mainzer Mannschaft stieg in der vergangenen Saison unter Schwarz ab.

