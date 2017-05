Sammer: "In der Wirkung fatal"

Dienstag, 16.05.2017

Er glaube, dass "so etwas nicht sein darf", sagte der ehemalige BVB-Trainer, der künftig für den Sender Eurosport Spiele der Bundesliga kommentieren wird, bei einer Präsentation des Senders in München.

"Es ist schlimm genug", fügte er hinzu, dass die Diskussionen um Trainer Thomas Tuchel "in dieser Phase überhaupt ein Thema sind". Was in Dortmund passiere, ergänzte Sammer während der Präsentation in einem Statement, "ist in der Wirkung fatal - auch für den Beruf des Trainers".

An Spekulationen zu den Vorgängen wolle er sich nicht beteiligten, sagte Sammer, der zuletzt als Sportvorstand für Bayern München gearbeitet hatte. Die Verantwortlichen in einem Verein könnten allerdings "zweifelsohne zu unterschiedlichen Meinungen" kommen, dann müsse man sehen, "ist das lösbar, reparabel, passt man zueinander - das ist immer die entscheidende Frage". Es sei allerdings "der falsche Ansatz" zu glauben, "die Probleme über die Öffentlichkeit lösen zu können".

