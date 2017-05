Auba: Kein PSG-Bedarf - dafür China-Angebot

Dienstag, 16.05.2017

Wie die französische L'Equipe berichtet, hat PSG kein Interesse an einer Verpflichtung von Aubameyang. Der BVB-Stürmer ist demnach lediglich beim AC Mailand und bei Manchester United ernsthaft im Gespräch. Erweitert wird diese Reihe offenbar durch Tianjin Quanjian.

Die Chinesen sollen laut dem Bericht mit einem Jahresgehalt von über 50 Millionen Euro pro Jahr locken. Damit würde Aubameyang noch vor Ezequiel Lavezzi zum bestbezahltesten Fußball der Welt aufsteigen, würde allerdings auch sportliche Ambitionen zurückstellen.

Inwiefern der Stürmer aus Gabun das Angebot also berücksichtigt, ist unklar. Klar scheint nur, dass der spekulierte Wechsel nach Frankreich vom Tisch ist. Ein Verbleib in Dortmund ist wohl auch eng an die Zukunftsplanung der Borussia geknöpft.

