Medien: Ginter mit Hoffenheim einig

Mittwoch, 17.05.2017

Das berichtet die Bild. Demnach sollen die Hoffenheimer eine Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro für Ginter nach Dortmund überweisen. Auch RB Leipzig sei am 23-Jährigen dran gewesen, habe jedoch das Nachsehen.

Ginter könnte bei der TSG den zum FC Bayern München gewechselten Niklas Süle in der Dreierkette ersetzen.

Der Nationalspieler wurde von BVB-Trainer Thomas Tuchel in dieser Bundesliga-Saison 25 Mal von Beginn an eingesetzt, dürfte sich in der kommenden Spielzeit aber dennoch hinter Marc Bartra und Sokratis nur auf der Bank wiederfinden, zumal mit Ömer Toprak ein weiterer Konkurrent zum BVB kommt.

Matthias Ginter im Steckbrief