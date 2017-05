Völler über Kampl-Zukunft: "Schauen wir mal"

Freitag, 26.05.2017

"Mir hat Rudi Völler gesagt, dass Kevin nicht abzugeben ist. Er möchte sogar mit ihm verlängern", wird Kampl-Berater Michael Ruhnau vom kicker zitiert. Demnach würde der Slowene trotz der Gerüchte um einen Wechsel im Sommer bei Leverkusen bleiben.

So sieht das auch Völler: "Er ist eine Identifikationsfigur hier. Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir wissen schon, was wir an ihm haben." Eine vorzeitige Verlängerung des bis 2020 laufenden Vertrags? "Schauen wir mal."

Intern soll Kampl dem Bericht zufolge nicht nur positiv gesehen werden. Er wurde im Laufe der Rückrunde von Trainer Tayfun Korkut aufgrund eines verpassten Trainings suspendiert, obendrein kommen offenbar Zweifel an der taktischen Disziplin des Mittelfeldspielers.

Somit scheint einzig eines sicher: Kampl wird in der Sommerpause die Füße hochlegen. Beide Füße machen Probleme, die der Spieler auskurieren will und dementsprechend auch Slowenien absagte. "Jetzt braucht er die sechs Wochen Sommerpause", so Kampl über seinen Körper.

Kevin Kampl im Steckbrief