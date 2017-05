Dresden auch an Kvasina dran?

Freitag, 26.05.2017

Ried-Kicker Patrick Möschl soll vor einem Wechsel nach Deutschland stehen. Dynamo Dresden und der 1. FC Heidenheim sind im Gespräch. Wenige Tage zuvor dockte bereits Sturm-Graz-Kicker Sascha Horvath in Dresden an. Und die beiden könnten nicht die Österreicher bleiben, der in der 2. Bundesliga andocken: Dresden soll laut Sky auch an Austria-Striker Marko Kvasina dran sein.

Der Vertrag des 20-Jährigen bei der Austria läuft aus - er könnte ablösefrei gehen. Kvasina kam in der laufenden Saison zwar zu 15 Bundesliga-Einsätzen, in der Startelf stand er aber nur einmal: Im August gegen Altach. Einen Treffer erzielte die 194-Zentimeter-Kante nicht.

Marko Kvasina im Steckbrief