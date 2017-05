Medien: Mega-Vertag für Havertz

Samstag, 27.05.2017

Wie die Bild berichtet, soll der Mittelfeldspieler zu seinem 18. Geburtstag (11. Juni) einen neuen Kontrakt bei der Werkself unterzeichen. Der Verein hat einen Vertrag über fünf Jahre vorbereitet, den Havertz dem Blatt zufolge unterzeichnen wird.

Mit seinen Leistungen überzeugte er nicht nur die Verantwortlichen von Bayer, sondern auch internationale Top-Klubs: Vor allem der FC Bayern München soll am Eigengewächs der Leverkusener interessiert sein.

In seiner ersten Spielzeit in der Bundesliga erzielte Havertz auf Anhieb vier Treffer in 24 Spielen.

Kai Havertz im Steckbrief