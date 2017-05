Tuchel hofft auf turnierfreien Sommer für Reus

Freitag, 05.05.2017

Tuchel betonte: "In seiner Verletzungshistorie könnte ich durchaus Gründe finden, die dafür sprechen, dass er sich Zeit nimmt, frisch und früh in Form zu kommen." Allerdings werde er die Entscheidung des Bundestrainers Joachim Löw so oder so "akzeptieren. Wenn Marco eingeladen wird und sich entscheidet, auch hinzugehen, werden wir ihn unterstützen. Wir sind aber nicht todtraurig, wenn er hier bleibt."

Löw sieht den Confed Cup (17. Juni bis 2. Juli) in Russland als Perspektivturnier. Er wird zahlreiche Stammspieler zu Hause lassen und stattdessen mit Blick auf die WM 2018 an gleicher Stelle junge Spieler testen.

Marco Reus im Steckbrief