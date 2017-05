Medien: Dortmund fragte bei Ünal an

Freitag, 05.05.2017

Die Gerüchte um einen Ünal-Wechsel nach Dortmund sind nicht neu, der BVB soll sich nun allerdings laut Telegraaf erstmals offiziell nach dem 19-Jährigen erkundigt haben. Damit steht er wohl in der direkten Konkurrenz mit Mitbewerber Lazio Rom.

Ünal konnte in der laufenden Saison 17 Tore in der Eredivisie erzielen, wird aber nicht zu Manchester City zurückkehren. In England würde der Türke derzeit keine Arbeitserlaubnis erhalten, weshalb eine erneute Leihe möglich ist.

"Manchester City ist ein fantastischer Klub, aber es ist wichtig für mich, jede Woche zu spielen", hatte der Spieler kürzlich verkündet. In Enschede will er jedoch nicht unbedingt bleiben: "Alles ist noch offen." In Dortmund könnte Ünal bei einem möglichen Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang eingreifen.

Vertrag in Manchester bis 2019

Fraglich jedoch, ob der BVB damit zufrieden wäre, für ein Jahr den Ausbilderverein darzustellen. Eher dürften sich die Borussen wohl um eine feste Verpflichtung des Stürmers bemühen. Ünal ist in Manchester bis 2019 unter Vertrag, in der Saison 16/17 gelang ihm bei 31 Einsätzen alle 146 Minuten ein Tor.

