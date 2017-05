Sokratis spricht über Zukunft in Dortmund

Donnerstag, 25.05.2017

Sokratis sagte im Interview mit der WAZ, es sei ihm "sehr wichtig", einen Titel zu erreichen, da es etwas sei, was ihm bis heute fehlt. "Wenn man jung ist, hat man noch viel Zeit, etwas zu holen. Ich bin aber nicht mehr jung, für mich wird die Zeit knapper - und ich will unbedingt Titel gewinnen." Er habe sich "aber noch keine Gedanken gemacht, ob das in Dortmund oder anderswo sein wird".

Ein Bekenntnis zum Verein klingt anders, doch die Aussage ist nachvollziehbar. Sokratis, dessen Vertrag bei den Borussen noch bis 2019 läuft ist 29 Jahre alt. Sein nächster Vertrag könnte der letzte große sein, auch wenn er spielen will bis er "33 oder 34" Jahre alt ist.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Aufgrund seines Alters und den Titelambitionen will der Grieche sich deshalb alle Möglichkeiten offen halten. Wie Sokratis andeutet, könnte dabei dem DFB-Pokalfinale bei der Entscheidung eine sehr wichtige Rolle zukommen: "Im Sommer kann so viel passieren, Spieler gehen, Spieler kommen. Für mich wäre es wichtig, Samstag erstmals einen Titel mit dem BVB zu gewinnen." Für Dortmund geht es am Samstag also um mehr, als "nur" einen Titel.

Sokratis im Steckbrief