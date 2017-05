U18: Wer wird Meister, wer spielt Youth League?

Donnerstag, 25.05.2017

Red Bull Salzburg führt die U18-Jugendliga derzeit souverän an und hat mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Rapid Wien drei Runden vor Schluss die besten Karten den Titel der Vorsaison zu verteidigen. Neben den Hütteldorfern schielt aber auch noch Sturm Graz auf den Platz an der Sonne, sechs Zähler fehlen den Steirern. Rechnerisch noch mit Chancen, hat der Nachwuchs von Austria Wien mit acht Punkten Rückstand die Meisterambitionen wohl schon begraben.

Doch geht es in der Jugendliga neben der Ausbildung der jungen Talente nicht nur um den Titel, sondern auch um einen Platz in der Youth League, jenem Bewerb, den Salzburg erst vor wenigen Wochen sensationell gewann. Und auch für die kommende Saison sieht es aktuell gut aus, die Bullen scheinen ihren Titel verteidigen zu können.

2017/18 zwei österreichische Teams in der Youth League?

Dabei haben die Jungbullen sogar noch zwei Möglichkeiten, sich für das Jugend-Äquivalent der Champions League zu qualifizieren. Sollten nämlich die "großen" Bullen, also die Kampfmannschaft, im Sommer erstmals den Sprung in die Königsklasse schaffen, wäre die U19 fix in der Youth League dabei - im sogenannten Champions-League-Weg.

Aus österreichischer Sicht wäre es in einem solchen Fall allerdings besser, wenn die U18 der Salzburger nicht Meister der Jugendliga wird, da sich dann eben jener ebenfalls für die Youth League qualifiziert - und im Meisterweg einsteigt, wie heuer auch Salzburg. Für Rapid und Sturm geht es also darum, den Tabellenführer in den letzten Runden noch abzufangen, um erstmals an der Youth League teilnehmen zu können. Nach der Austria (2013/14) und Salzburg (15/16 und 16/17) wäre man der dritte heimische Vertreter, dem dies gelingt.

Schon am heutigen Donnerstag kommt es zum großen Wiener Derby in der Jugendliga, die Austria empfängt am Feiertag Rapid, erst eine Woche später, aber am selben Spieltag, wird das Duell Salzburg gegen Sturm Graz über die Bühne gehen. Können die Grazer den Bullen ein Bein stellen, steht ein spannendes Jugendliga-Finale bevor.

So läuft die UEFA Youth League

Insgesamt nehmen 64 Mannschaften an der Youth League teil:

32 Jugendteams jener Klubs, die sich für die Königsklasse qualifizieren (Champions-League-Weg)

32 Juniorenmeister der besten Verbände gemäß UEFA-Verbandskoeffizienten (Meisterweg)

Im CL-Weg treffen je vier Teams in acht Gruppen parallel zur Champions League aufeinander, die Sieger steigen ins Achtelfinale auf. Die Zweitplatzierten treffen in den Playoffs auf die zuvor in zwei Runden bestimmten besten acht Teams des Meisterwegs, ehe sich auch dort acht Mannchaften für die Runde der letzten 16 qualifizieren. Danach geht es im KO-System mit jeweils einem Spiel pro Runde weiter, die Halbfinali und das Endspiel finden in Nyon auf neutralem Boden statt.

