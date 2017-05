Ginter: "Tuchel ein Fachmann"

Mittwoch, 24.05.2017

"Aus rein sportlicher Sicht ist er ein Top-Fachmann", erklärt Ginter im Gespräch mit der SportBild. Tuchel sei demnach herausragend in fachlicher Hinsicht: "Was er taktisch drauf hat, habe ich so noch nie erlebt. Seine Gegner-Analyse ist hervorragend, genau wie die Trainingssteuerung."

Das Statement von Ginter ist klar pro Tuchel ausgerichtet: "Er hat eigentlich alles, was man braucht. Wenn uns vor der Saison einer angeboten hätte, dass wir in diesem Umbruchsjahr ins Champions-League-Viertelfinale kommen und womöglich auch den Pokal holen, hätte es wohl jeder unterschrieben."

Zur Kritik an der fehlenden Empathie Tuchels kann Ginter wenig sagen: "Ich kann und will nicht beurteilen, was außersportlich gelaufen ist." Im anstehenden Pokalfinale will Ginter nun feiern: "Jeder von uns wird 100 Prozent Einstellung an den Tag legen müssen."

Wechsel nicht beschlossen

Im Anschluss an die Saison werden sich Spieler und Klub "zusammensetzen und auch mit Blick auf die Neuzugänge die Situation anschauen und bewerten." Ein Wechsel zu Hoffenheim ist damit, nicht wie berichtet, noch lange nicht beschlossene Sache.

Ginter sieht sich selbst als "Stammspieler" und merkt an: "Bei der Entscheidung geht es immer auch um den nächsten Schritt in der Entwicklung. Ich bin da aber ziemlich entspannt." Er merkt an: "Ich kenne meinen Stellenwert beim Trainer und im Verein."

