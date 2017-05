Brandt: Kein Wechsel nach München

Freitag, 05.05.2017

"Wenn du wechselst, ist es natürlich nicht garantiert, dass du spielst", gab Brandt im Focus an. Er war nach einem konstanten Jahr in Leverkusen mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht worden. Das sei für ihn aber derzeit kein Thema.

Brandt weiter: "Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in der nächsten Saison auf sehr viele Spiele zu kommen. Das ist hier in Leverkusen auf jeden Fall gegeben." Mit 21 Jahren absolvierte Brandt in der laufenden Saion bereits 30 Liga-Einsätze.

Mit Hinblick auf Fanausschreitungen und beleidigende Plakate stellte Brandt fest: "Das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Ganz verhindern kann man sie aber wahrscheinlich nicht. Es gibt leider viele Idioten auf der Welt."

