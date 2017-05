Bayer trennt sich von Hilbert

Samstag, 20.05.2017

Wie der kicker berichtet wurde am Freitag bei einem Gespräch zwischen den Vereinsbossen und dem 32-jährigen der Abschied des Rechtsverteidigers beschlossen. Hilbert kann den Verein ablösefrei verlassen, da sein Vertrag zum Saisonende ausläuft.

Im Sommer 2013 wechselte Hilbert von Besiktas an den Rhein und kam in vier Jahren in 58 Ligaspielen zum Einsatz. Nachdem er unter Roger Schmidt regelmäßig nicht in den Kader berufen wurde, war er unter Tayfun Korkut zuletzt wieder regelmäßiger Bestandteil der Startelf.

Roberto Hilbert im Steckbrief