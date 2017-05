Bayer hält an Völler und Schade fest

Donnerstag, 18.05.2017

"Es geht jetzt einzig und allein darum, alles daran zu setzen, unseren Verein in der kommenden Saison wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen", hieß es in der Mitteilung: "Wir sind fest davon überzeugt, dass dies unter der Führung von Michael Schade und Rudi Völler auch gelingen wird."

Priorität haben die Suche nach einem neuen Chefcoach und die Kaderplanung. Tayfun Korkut wird am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) im Spiel bei Hertha BSC zum letzten Mal auf der Trainerbank sitzen.

Der Tabellenzwölfte Leverkusen hatte sich erst am vergangenen Spieltag vor dem drohenden Abstieg gerettet und will sich nach eigenen Angaben in der kommenden Spielzeit wieder für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren. Dafür gelte es, "aus den Fehlern der abgelaufenen Saison zu lernen".

