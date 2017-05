Goretzka-Berater in München - S04 dementiert

Donnerstag, 18.05.2017

Da Neubauer aktuell keinen Bayern-Spieler unter Vertrag hat, reiste der Berater mit großer Wahrscheinlichkeit zu Verhandlungen mit den Bossen des Rekordmeisters nach München.

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Goretzka zum FC Bayern sind dabei nicht neu. Schon zu seinen Bochumer Zeiten (bis 2013) wurden beide Parteien miteinander in Verbindung gebracht.

Auf der Pressekonferenz der Königsblauen vor dem letzten Spieltag beim FC Ingolstadt (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) dementierte Sportvorstand Christian Heidel allerdings eine Anfrage des Rekordmeisters: "Es gibt weiterhin keine Anfrage und keine Verhandlungen mit dem FC Bayern wegen Leon Goretzka."

Generell will er die Anwesenheit Neubauers in München nicht zu hoch hängen: "Wir haben ein sehr, sehr offenes und faires Verhältnis mit Berater Jörg Neubauer und Goretzka. Wir sind über alles informiert. Mir steht es überhaupt nicht zu, darüber zu urteilen, dass Neubauer in München war. Bei mir waren heute allein drei Berater. Ich werde dem FC Bayern nicht unterstellen, dass es um Goretzka ging."

Neubauer hat neben Goretzka auch die Torhüter Kevin Trapp (Paris St.-Germain) und Rene Adler (Hamburger SV) unter Vertrag. Adler war in den vergangenen Wochen ein Name, der mit den Münchenern in Verbindung gebracht wurde.

Leon Goretzka im Steckbrief