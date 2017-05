"Ich hoffe, dass es Müller schmerzt"

Donnerstag, 18.05.2017

Philipp Lahm über...

... das Highlight seiner Karriere: "Es gab viele Highlights, zum Beispiel mein Profi-Debüt. Das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung."

... die Vorbereitung auf das Karriereende: "Es fällt alles ein bisschen einfacher, wenn man sein eigenes Zeitmanagement hat."

... Bastian Schweinsteigers Angebot, nach Chicago zum Golfen zu kommen: "Ich kann bestätigen, dass ich das Angebot von Bastian bekommen habe. Es war schön, dass er mich beglückwünscht hat, weil uns vieles verbindet. Ich weiß nicht, wann ich in die USA fliegen werde, aber wenn ich über den Teich fliege, fahre ich bei Basti vorbei."

... die Frage nach Trauer oder Vorfreude vor dem letzten Spiel: "Aktuell überwiegt die Vorfreude. Ich glaube, dass die Wehmut erst ein bisschen später kommt. Ich werde am meisten vermissen, in der Kabine Umgang mit den ganzen Spielen und Betreuern zu haben. Das ist schon ein großer Tross, mit dem man da rumreist. In den nächsten Monaten werde ich das eine oder andere sicherlich vermissen."

... seine wichtigsten Trainer: "Ich hatte große deutsche Trainer, aber auch große internationale Trainer. Darüber bin ich sehr froh. Kurt Niedermayer wird ein bisschen vergessen. Er war mein A-Jugend-Trainer. Deswegen will ich ihn hier aufzählen, denn er hatte großen Einfluss auf meine Karriere und ich habe ihm viel zu verdanken. Aber jeder einzelne dieser großen Trainer hat ein Stück zur Entwicklung meiner Karriere beigetragen."

Die Karriere von Philipp Lahm in Bildern
Philipp Lahm macht Schluss! Der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft und aktuelle des FC Bayern wird am Samstag mit seiner achten Meisterschaft seine Karriere beenden. SPOX lässt eine besondere Laufbahn Revue passieren
Philipp Lahm ist ein echtes Münchner Eigengewächs. Schon mit elf Jahren wechselt der gebürtige Münchner von seinem Heimatverein FT Gern München in die Jugend des FC Bayern München
Erstmals im internationalen Fokus steht Lahm (Nummer 8) mit der U19 bei der EM 2002. Das Team muss sich erst im Finale nach einem Torres-Treffer Spanien geschlagen geben. Es sollte nicht das einzige Aufeinandertreffen mit Torres bleiben
Bei den Bayern-Amateuren kann sich Lahm zunächst nicht für die Profimannschaft empfehlen und wird deshalb 2003 an den VfB Stuttgart verliehen
Dort wird er sehr schnell zum Stammspieler und entwickelt sich rasant. Mit Spielen in der Champions League verdient sich Lahm seine ersten Sporen. Hier wirft ihm United-Trainer-Legende Sir Alex Ferguson den Ball zu
In der Nationalmmanschaft debütiert Philipp Lahm im Spiel gegen Kroatien am 18. Februar 2004 - und gleich der erste Erfolg: Das DFB-Team siegt mit 2:1
Durch hervorragende Leistungen erkämpft er sich schnell einen Stammplatz in der Mannschaft von Teamchef Rudi Völler. Bei der EM 2004 in Portugal ist er als Linksverteidiger gesetzt
2005 kehrt Lahm zum FC Bayern zurück, doch dann der Schock: Der 1.73m große Außenverteidiger fällt in der Hinrunde lange wegen eines Kreuzbandrisses aus. Die Stimmung lässt er sich davon aber nicht verhageln
Und nach der Genesung geht der Aufstieg steil weiter: Am 19. November feiert er gegen Arminia Bielefeld sein Comeback in der Profimannschaft - kurz nach seinem 22. Geburtstag
Und dann geht sie los, die Titeljagd mit den Bayern: 2006 räumt er das erste Mal mit dem Rekordmeister die Schale ab - Lahm selbst kommt immerhin auf 20 Erstligaeinsätze
Unvergessen: Das erste Tor der WM 2006 in Deutschland. Außenverteidiger Lahm zieht in die Mitte und schlenzt die Kugel in den rechten Winkel. Traumtor! Deutschland gewinnt 4:2 gegen Costa Rica
Der Traum vom WM-Titel im eigenen Land platzt im Halbfinale. Italien spielt in der Verlängerung den Spielverderber. Deutschland verliert mit 0:2
Schwelgen in alten Zeiten... Poldi, Lahm und Schweini schauen sich im Kino "Deutschland. Ein Sommermärchen" an
EM 2008. Im Halbfinale erzielt Lahm das wichtigste Tor seiner Karriere: In der 90. Minute schießt er das DFB-Team gegen die Türkei weiter
Deutschland erreicht das Finale gegen Spanien, doch Fernando Torres macht die Titelträume zunichte (mal wieder)
Erfolgsgarant: In den Jahren 2006, 2008 und 2010 gelingt Philipp Lahm mit dem FC Bayern unter den Trainern Felix Magath, Ottmar Hitzfeld und Louis van Gaal jeweils das Double
Allerdings gibt es in seiner Karriere auch Rückschläge - wie 2010. Im Champions-League-Finale unterliegen die Münchner Inter Mailand mit 0:2. Milito erzielt hier einen seiner beiden Treffer
Während der WM 2010 in Südafrika kommt es dann zum legendären Streit um das Kapitänsamt. Nach Michael Ballacks Verletzung übernimmt Lahm erst übergangsweise die Binde, stellt jedoch schnell Ansprüche auf mehr
Nach Ballacks Ausbootung aus dem DFB-Team wird Lahm 2011 schließlich offiziell als neuer Kapitän der Nationalmannschaft bestimmt
Auf der Vereinsebene gibt es 2012 im Finale Dahoam aber den nächsten Rückschlag. Trotz drückender Überlegenheit muss sich der FC Bayern dem FC Chelsea im CL-Finale im Elfmeterschießen geschlagen geben
Ein weiterer Tiefschlag - diesmal im DFB-Dress - lässt nicht lange auf sich warten. Als einer der Turnierfavoriten scheidet Deutschland im Halbfinale der EM 2012 nach einer 1:2-Niederlage durch Mario Balotellis Doppelpack gegen Italien aus
Doch die Zeiten ändern sich und die Erfolge stellen sich wieder ein. 2013 dringt der FCB ins Finale der Champions League vor. Das Spiel gegen den BVB ist umkämpft, doch ein spätes Tor von Arjen Robben katapultiert die Bayern in Europas Olymp
Titelhamster Lahm: 2013 wird auch der Pokal und die deutsche Meisterschaft gefeiert. Hier steht Lahm vor dem historischen Triple
Doch es ist noch lange nicht Schluss, Lahm erfindet sich neu! Unter Heynckes-Nachfolger Pep Guardiola spielt der FCB-Kapitän 2013/14 überwiegend im Mittelfeld. Auch dort verdient er sich schnell das Prädikat: unverzichtbar und besonders wertvoll
Der größte aller Titel: In Brasilien schafft das DFB-Team um Kapitän Lahm den ganz großen Coup - und krönt sich mit dem Sieg über Argentinien im Finale zum Weltmeister
Auf dem Höhepunkt, also kurz nach der Party, überrascht Lahm mit der Entscheidung, seine Karriere in der DFB-Elf zu beenden. Schöner wird's nimmer!
Was auf jeden bleibt, ist eine unglaubliche Karriere: Klub-Weltmeister (2013), CL-Sieger (213), UEFA-Super-Cup-Sieger (2013), 7 Mal deutscher Meister, 6 Mal DFB-Pokalsieger und natürlich Weltmeister mit dem DFB-Team (2014)
Nach dem Pokalspiel gegen die Wölfe erklärt Lahm seinen Rücktritt. Wie geht es nun weiter mit Philipp Lahm? Auch den Job des Sportdirektors will Lahm vorerst nicht übernehmen
Eine neue Herausforderung gibt es auch im Verein. Carlo Ancelotti ersetzt Pep. Lahm ist wieder zumeist Rechtsverteidiger
Und wenn die Vergangenheit eines gelehrt hat: Gerade Uli Hoeneß ist stets darauf bedacht, verdiente Spieler weiter beim FC Bayern München zu halten

... seine Nähe zum FC Bayern nach der Karriere: "Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, aber ein Angebot von Franck Ribery bekommen: Er besorgt mir immer eine Karte für die Spiele. Ich will erst einmal ein bisschen vom Fußball wegkommen. Das schadet mir nicht. Aber ich glaube dennoch, dass ich mir zu Hause von der Couch noch die Spiele anschauen werde. Ich bin weiterhin Bayern-Fan. Ich bin Fußball-Fan. Natürlich werde ich alles weiter verfolgen."

... das besondere Verhältnis zu Thomas Müller: "Ich habe einen Großteil meiner Karriere mit Thomas Müller verbracht und über 300 Pflichtspiele mit ihm auf dem Platz gestanden. Ich hoffe, dass es ihn auch ein bisschen schmerzt, dass er mich nicht mehr hat - nicht nur am Kartentisch, sondern auch auf dem Fußballplatz und als Nebensitzer in der Kabine."

... die Wichtigkeit des Lokalkolorits beim FC Bayern: "Erstmal ist es wichtig, dass man konkurrenzfähig ist und das ist man beim FC Bayern immer. Außerdem ist es wichtig, dass Identifikation im Verein gegeben ist und dass man junge Spieler heranführt und ihnen die Chance gibt, oben dabei zu sein. Das ist in den letzten zehn Jahren auch gelungen und mit dem Nachwuchsleistungszentrum sind die Voraussetzungen geschaffen, das weiterzuführen."

... einen Schlagzeilenwunsch: "Ich hoffe, dass mich die Fans als guten Fußballspieler in Erinnerung behalten, der über das eine oder andere Jahr ganz ordentlich Fußball gespielt hat. Und das war ich wohl, wenn das nicht arrogant ist."

... Hermann Gerland: "Der Tiger war immer sehr wichtig für die Profis. Er hat den FC Bayern verkörpert und neuen Spielern beigebracht, was es bedeutet, in diesem Verein zu spielen. Er wird auch in seiner neuen Saison sehr wichtig sein. Er verlässt den FC Bayern nicht, er bleibt dem Klub erhalten."

Die langweiligsten Tweets von Philipp Lahm: "Wir wollen drei Punkte"
Seit einigen Monaten bereichert Philipp Lahm unseren tristen Alltag mit erfrischend spontanen Einblicken aus dem Leben und eckt dabei reihenweise mit politischen Statements an. Ein Überblick über die schönsten Tweets des Bald-Rentners
Am 18. Oktober 2015 fing das ganze Drama überhaupt erst an. Auf dem Weg zur Firmung setzte er mal eben seinen ersten Tweet ab. In "neue Themen" wolle er eintauchen. Die Welt steht Kopf! Nichts wird mehr so sein wie zuvor
Anzug? Pah! Muss nicht immer sein. Lahm kann auch locker. Garniert wird die Fannähe mit einem keinesfalls (!) erzwungenen und sehr, sehr spontanem Grinsen
Experten sind sich sicher: Das lahmsche Gezwitscher ist ein mieses Post-Match-Interview, das über Nacht zu einem Twitter-Account mutierte
Geschickt scheint sich Lahm von schlechten Interviews die mit Abstand belangloseste Phrase zu merken. Zur Untermauerung wird diese anschließend ins Netz gestellt. Dieser Fuchs!
...
Hatte das letzte Bild gar keine Bildunterschrift? Entschuldigung! Wir waren wohl kurz eingenickt
Hihi. Ein frecher Zwinker-Smiley am Ende des Satzes. Gilt nämlich nicht für Sonntag! Hihi
Oh, oh! Darmstadt kommt mit breiter Brust in die Allianz Arena. Ob auch Lahm und Co. der Lilien-Walze zum Opfer fallen?
Ach so! Heute Abend ist Champions League! Hätten wir sonst wohl nicht mitbekommen. Danke, Philipp
Dieser Satz steht exakt so auch in den Büchern "Phrasen dreschen 101" und "Etwas sagen ohne etwas zu sagen"
Super, wissen wir das auch
Die Zutaten für einen erfolgreichen Lahm-Tweet. Step 1) Wähle "Fokussiert" oder "Gut vorbereitet". Step 2) Erwähne Gegner, Wettbewerb oder wahlweise beides ...
Step 3) Gehe kurz auf die Stärken des Gegners ein. Step 4) Füge ein keckes Bild hinzu. Eines, das der Situation entsprechend ist - gerne auch ein etwas frecheres, hihi ...
... und fertig ist der perfekte Tweet! Philipp Lahm - der Traum eines jeden Pressesprechers!

... Karl-Heinz Rummenigges Bemühen, ihm das Karriereende auszureden: "Er hat alles versucht, um mich vom Weitermachen zu überzeugen. Das kann ich versichern. Er hat beinahe jeden Tag gefragt, ob ich immer noch die gleiche Meinung habe."

... die Kimmich-Thematik: "Ich habe diese ganze Thematik entspannt wahr genommen. Josh ist ein Leistungssportler, der sich immer voll reinhaut und immer spielen will. Deswegen ist es ganz normal, dass man nicht zufrieden ist, wenn er nicht so viel spielt. Aber ich habe nie etwas gehört, dass er wechseln will. Im Grunde kann jeder meinen Weg einschlagen. Man muss nur gut Fußball spielen. Das reicht, um zu überleben."

... sein wichtigstes Tor im Trikot des FC Bayern: "Ich habe so viele Tore geschossen, da kann ich mich nicht mehr an jedes erinnern. Ich habe irgendwann nicht mehr geglaubt, dass ich mal einen Doppelpack schieße. Das habe ich auch irgendwann geschafft. Natürlich war es auch besonders, im Champions-League-Finale in der Allianz Arena im Elfmeterschießen zu treffen."

Philipp Lahm im Steckbrief