FC Augsburg bis Saisonende ohne Koreaner Koo

Dienstag, 18.04.2017

Koo hatte sich bei einem Foul an Marco Höger in der 88. Minute verletzt und für diese Attacke anschließend die Gelb-Rote Karte gesehen. Der Ausfall von Koo trifft den Tabellen-16. schwer, da am kommenden Samstag im Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) auch die gesperrten Dominik Kohr (zehnte Gelbe Karte) und Alfred Finnbogason (Rotsperre) fehlen. Zudem bangt Trainer Manuel Baum um Torjäger Raul Bobadilla, dem eine Wadenverletzung zu schaffen macht.

Ja-Cheol Koo im Steckbrief