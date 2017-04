Kovac: "Das ist für uns ein Matchball"

Dienstag, 18.04.2017

"Das ist für uns ein Matchball", erklärt der Trainer gegenüber der Bild. "Wir können mit einem Sieg alles klar machen und den Klassenerhalt abhaken. Dann spielt es sich auch leichter am nächsten Dienstag im Pokal-Halbfinale in Gladbach."

Trotz der Negativserie sieht Kovac das Positive in den Leistungen seiner Mannschaft: "Wir sind trotz frühem Rückstand in Dortmund nicht unter die Räder gekommen. Wir haben unsere Chancen - die wir leider nicht nutzen. Ärgerlich."

Kovac: "Jeder Spieler kann die Tabelle lesen"

Dennoch nimmt er sein Team in die Pflicht. "Es ist nicht einfach, wie man als Trainer mit der Mannschaft umgehen soll. Macht man es forscher oder zartbesaitet? Jeder Spieler kann die Tabelle lesen. Das sollte Motivation genug sein", erklärte Kovac weiter.

Der Gegner am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) aus Augsburg liegt nur sechs Punkte hinter der Eintracht, daher mahnt Kovac zur Konzentration. "Jeder muss das Spiel so angehen wie ein Endspiel! Wir wollen es klipp und klar regeln. Dafür muss man schon unter Woche fokussiert sein, nicht erst am Spieltag."

Nico Kovac im Steckbrief