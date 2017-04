"Das Tor ist für Marc Bartra und seine Familie"

Samstag, 15.04.2017

Thomas Tuchel (Trainer Borussia Dortmund): "Die Spieler haben unglaublichen Charakter gezeigt und dafür gebührt ihnen das größtmögliche Kompliment. Ich hatte den Eindruck, dass es nicht weg ist, wir aber gelernt haben mit den Gefühlsschwankungen umzugehen. Für die Spieler ist es einfacher, wenn sie auf dem Platz sind, als nach dem Abpfiff. Marc Bartra gehört ganz fest zu uns. Nach dem Abpfiff war es ein wundervolles Zusammenspiel mit dem Publikum. Solche emotionalen Momente sind einfach sehr wichtig."

Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund): "Während der 90 Minuten war es leichter als Mittwochabend - aber danach war es ein wiederholter Gänsehautmoment vor der Südtribüne. Es ist nicht besser geworden seit Mittwoch. Wir sind ständig in Kontakt mit Marc Bartra und merken, dass es ihm besser geht und er schnell wieder bei uns sein will. Wir reden viel, um das zu verarbeiten. Uns wurde auch professionelle Hilfe angeboten. Ich hoffe einfach, dass es sehr schnell besser wird.

Sokratis (Borussia Dortmund): "Ich glaube das war tatsächlich das schönste Tor meiner Karriere. Ich widme es Marc Bartra und seiner Familie. Die zwei Stunden mit Spiel und Vorbereitung heute haben geholfen, um ein bisschen abzuschalten, um den Rest ein bisschen auszublenden."

...über sein Tor: "Ich habe mich umgeguckt und mir dann gedacht, dass ich einfach schießen muss. Dann weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich hab nichts gesehen. Nur, wie der Ball Richtung Tor geflogen ist."

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, auch angesichts der Situation. Es war ein Fußballspiel bei dem Normalität dabei war. Beide Mannschaften wollten gewinnen. Bei uns waren die Chancen da, die Tore leider nicht. Daher ist Dortmund der verdiente Sieger."

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Man hat von der ersten Minute an gesehen, warum ich Gladbach so gerne zuschaue. Das war ein unfassbar attraktives Spiel. Wir waren nicht zwingend zwei Tore besser - wir sind der etwas glückliche Sieger."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Das war ein überragendes Fußballspiel. Das war Hochgeschwindigkeits-Fußball von beiden Mannschaften - beide haben immer mit offenem Visier nach vorne gespielt. Das wollen wir in der Bundesliga sehen."

Oliver Baumann (1899 Hoffenheim): "Es war einfach ein geiles Spiel mit vielen Toren. Am Ende haben wir verdient gewonnen."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute gekämpft. Wir haben in der ersten Halbzeit ganz gut gespielt und verdient geführt. Ich bin heilfroh über die drei Punkte, es war sehr emotional. Die rote Karte gegen Finnbogason war völlig überzogen."

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Es ist eine bittere Niederlage. Wir haben selbst unseren Teil dazu beigetragen. Wir haben uns von der Hektik anstecken lassen und in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht. Erst in der zweiten Halbzeit war es so, wie ich es mir vorgestellt habe."

Andries Jonker (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir sind nach der Schalke-Klatsche ganz ruhig geblieben und haben fokussiert an unserem Plan gearbeitet. Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften aber schlechter Fußball. Danach haben wir uns mit einer besseren zweiten Halbzeit den Sieg verdient. Ich habe ab Tag eins hier das Gefühl gehabt, dass alle wissen, worum es geht."

Mike Walpurgis (Trainer FC Ingolstadt): "Ich kenne meine Mannschaft anders. Ich habe uns insgesamt zu passiv gesehen und in der Offensive waren wir zu fahrig. Es war eine absolut verdiente Niederlage. Jetzt müssen wir sehen, dass wir unsere Leistung wieder auf den Platz bringen. Das haben wir heute nicht getan."

Marvin Matip (FC Ingolstadt): "Wolfsburg hat heute das klar bessere Spiel gemacht, war bissiger in den Zweikämpfen und hat verdient gewonnen. Wir müssen die Spannung jetzt wieder hochhalten und im nächsten Spiel wieder hundert Prozent geben."

Mario Gomez (VfL Wolfsburg): "Das war ein wichtiger Sieg für die Nerven. Wir haben Ball und Gegner laufen lassen und hochverdient gewonnen."

Martin Schmidt (Trainer FSV Mainz 05): "Wir wussten, dass wir wieder die alten Tugenden auspacken müssen. Wir wollten mutig sein, und das Matchglück ist wieder zurückgekehrt. Wir haben lange gefastet. Es ist gut, dass die Fastenzeit vorbei ist. Es war an der Zeit, dass alles zu beenden. Ich glaube, heute ist ein neuer Glaube entstanden. Jetzt geht es zu den Bayern. Der Glaube ist da, der macht alles wahr. Das können wir zeigen und beweisen."

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC Berlin): "Es war ein verdienter Sieg für Mainz. In der ersten Halbzeit waren wir nicht anwesend - was den Mut angeht und die taktische Disziplin. Wir haben immer einen Schritt nach hinten gemacht. Wenn man ehrlich ist, haben wir in der ersten Hälfte keine Chance gehabt. Der Rekord ist ein wunderschöner Rekord, das nehme ich auch mit, das gehört zum Leben."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Ich bin natürlich hochzufrieden. Wir waren auf das schwerstmögliche Spiel eingestellt und haben das sehr gut gelöst. Nach der Halbzeit und dem dritten Tor haben wir das Tempo ein bisschen rausgenommen. Wir haben es in der zweiten Halbzeit aber schon gemerkt, dass Freiburg auch Fußball spielen kann. Bei 3:0 kommt bei uns aber keine Hektik mehr auf."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir waren am Anfang enorm unter Druck und konnten uns nicht befreien. Sie haben uns hinten reingedrängt, das war so nicht geplant, dass wir so wenig den Ball haben. In der zweiten Halbzeit hat Leipzig Tempo herausgenommen. Wir haben trotzdem versucht, Fußball zu spielen. In der Summe ist das ein hochverdienter Sieg für Leipzig. Sie waren in fast allen Bereichen besser."

Timo Werner (RB Leipzig) scherzt über Torschütze Diego Demme, der bei seinem Treffer einen Zahn verlor: "Ich glaube nicht, dass er heute Abend noch rausgeht - es sieht schon sehr gewöhnungsbedürftig aus."

