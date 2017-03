Compper: "Jonker legt Spiel auf Gomez aus"

Mittwoch, 08.03.2017

Gemeinsam spielten Compper und Gomez für die deutsche Nationalmannschaft sowie für den AC Florenz und verstehen sich noch immer bestens. "Wir schreiben und telefonieren regelmäßig", gibt der Verteidiger von RB im Interview mit der Bild an.

Beim Duell zwischen Leipzig und Wolfsburg (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) wird es aber keine Freundschaft geben: "Mario ist immer noch ein Torjäger erster Güte. Jonker legt das Spiel auf ihn aus. Für uns wird es wichtig sein, ihn eng zu markieren."

Gomez sei "immer in der Lage, ein Tor zu erzielen", so Compper. Insgesamt ist der Respekt vor Wolfsburg gestiegen: "Sie haben unter Andries Jonker einen Punkt in Mainz geholt und defensiv stabiler gestanden. Wie ich gehört habe, hat der Trainer viel mit der Mannschaft gesprochen, was ihnen zuletzt vielleicht ein Stück weit gefehlt hat."

Marvin Compper im Steckbrief