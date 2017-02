Werder: Nouri steht unter Druck

Donnerstag, 02.02.2017

Offiziell möchte Frank Baumann dem Coach zwar Zeit lassen und damit dem vertrauten Personal eine Chance geben, doch laut Bild könnte Nouris Zukunft stark mit den nächsten Auftritten der Bremer zusammenhängen.

Nach den guten, aber erfolglosen Partien gegen Borussia Dortmund und den FC Bayern geht es in den nächsten Wochen gegen Augsburg, Mönchengladbach und Mainz. Hier muss die Mannschaft Punkte holen, ansonsten könnte Nouris Trainerstuhl gewaltig wackeln.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Zwar gebe es keine klare Vorgabe, wie viele Punkte Bremen in diesen Spielen erzielen muss. Doch steht Baumann in Kontakt mit Nouris Berateragentur "Soccertalk GmbH", ohne aktuell eine Vertragsverlängerung in Erwägung zu ziehen. Heißt: Restlich überzeugt scheint Baumann von Nouri nicht zu sein.

Alexander Nouri im Steckbrief