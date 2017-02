Wiese: Nouri? "Bisschen mehr Männlichkeit"

Samstag, 04.02.2017

"Ein bisschen mehr Männlichkeit täte Alexander Nouri auch gut", erklärte Wiese in der Fußball-Bild und legte nach.

"Mit seinen großen Augen erinnert er mich immer an ein Kind, das zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum sieht. Als ob er selbst nicht verstehen könnte, dass er jetzt Bundesliga-Trainer ist."

Der ehemalige Nationaltorhüter sympathisiert nicht mit dem ehemaligen Trainer der zweiten Mannschaft. Wiese finde es daher korrekt, dass Sportchef Frank Baumann den Vertrag mit Nouri noch nicht verlängert hat. "Warum sollte er? Weil Nouri Werder von Rang 18 auf 15 geführt hat? Im Fußball zählen Punkte, und keine Erklärungen, dass die Defensive stabiler und die Offensive flexibler geworden ist. Erst punkten, dann einen neuen Vertrag."

Ein überraschendes Lob erhielt dagegen Werders Keeper Felix Wiedwald: "Dass er in Interviews gegen mich geschossen hat, gefällt mir. Er kommt aus sich raus, macht das Maul auf, klasse. Endlich zeigt er Eier!" So könne aus der Milchschnitte am Ende doch noch ein Mann werden, ergänzte Wiese.

