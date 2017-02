RB dementiert Startverbot im Europacup

Mittwoch, 22.02.2017

"Es gibt bei RB Leipzig keine Nervosität, und auch die vermeintlichen Signale der UEFA gibt es nicht. Sofern wir uns sportlich dafür qualifizieren sollten, gäbe es keinen Grund, daran zu zweifeln, dass wir nächstes Jahr auch international spielen", sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff auf SID-Anfrage.

Die Salzburger Nachrichten hatten berichtet, dass es vonseiten der UEFA erste Signale gebe, dass bei einer Doppel-Qualifikation von RB Leipzig und Red Bull Salzburg nur ein "Bullen"-Klub am internationalen Wettbewerb 2017/18 teilnehmen dürfe.

Beide Teams werden vom selben Konzern unterstützt. Eine endgültige Entscheidung soll allerdings erst fallen, wenn die Saison beendet ist und die Klubs für die jeweiligen Wettbewerbe gemeldet haben.

Salzburgs Sportdirektor bleibt ruhig

Red Bull Fußball & Eishockey Akademie: Alles, was man zum Fliegen braucht © red bull 1/42 Die Red Bull Fußball & Eishockey Akademie in Salzburg ist die größte Nachwuchsschmiede Europas: SPOX war in Liefering vor Ort und hat sich das Gelände mal genauer angeschaut /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering.html © red bull 2/42 Bereits auf den ersten Metern ist klar zu erkennen, wer auf dem knapp 100.000 Quadratmeter großen Grundstück beheimatet ist /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=2.html © red bull 3/42 Umrandet von sechs Fußballfeldern und einer großen Halle bildet das Internatsgebäude das Zentrum der Anlage /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=3.html © red bull 4/42 Nur Fußballfelder so weit das Auge reicht? Nein, nicht ganz! Denn auch Koordinations-, Geschicklichkeits- und Gleichgewichtsübungen sollen bei der Entwicklung neuer Superstars helfen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=4.html © red bull 5/42 Der extra zu diesem Zweck errichtete Motorikpark lässt keine Wünsche offen. Zum Selbstversuch kam es glücklicherweise nicht /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=5.html © red bull 6/42 Damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt, hat sich RB gleich mehrere Spielereien einfallen lassen. Unter anderem dabei: ein Beachvolleyballfeld /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=6.html © red bull 7/42 Bevor es im Inneren weiter geht, gibt's hier einen "kleinen" Überblick. Auf diesem Gelände erhalten knapp 400 junge Talente eine neue sportliche Heimat /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=7.html © red bull 8/42 Dabei geht es in der Akademie allerdings nicht nur darum, den nächsten Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi zu finden - auch im Eishockey wird die Förderung junger Talente durch RB massiv vorangetrieben /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=8.html © red bull 9/42 Seit der Fertigstellung der Akademie im Juli 2014 spielt und trainiert die gesamte Nachwuchsabteilung der Roten Bullen in Liefering, wobei auch zirka 140 Fußball- bzw. Eishockey-Talente dort wohnen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=9.html © red bull 10/42 Laut Homepage wurden 550 km Kabel, 36 km Rohre verlegt und 10.500 Dosen, Schalter und Stecker eingebaut /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=10.html © spox 11/42 Insgesamt handelt es sich um acht Jugend- (U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14) und drei Akademiemannschaften (U15, U16, U18) – das entspricht zirka 180 Spielern und 30 Betreuern /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=11.html © red bull 12/42 Wer in Salzburg auf der Suche nach Staubkörnern ist, der hat es schwer. Jede Krankenhausverwaltung dürfte wohl auf die Sauberkeit neidisch sein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=12.html © red bull 13/42 Kein Wunder, dass sich die Konkurrenz warm anziehen muss: selbst die Scheiben der Büroräume können zaubern /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=13.html © red bull 14/42 Apropos zaubern ... das können auch die Nachwuchstalente - und zwar am Kicker /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=14.html © spox 15/42 Wohlfühloase Internat? Die gezeigten Elemente würden sich wohl auch in der SPOX-Redaktion gut machen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=15.html © red bull 16/42 Freizeitmöglichkeiten gibt es für die Jugendlichen genug: So können sich die angehenden Profisportler auch an der Darts-Scheibe versuchen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=16.html © spox 17/42 Fußball, Billard, Darts? Klingt alles toll. Allerdings muss auch gepaukt werden, denn die schulischen Aufgaben erledigen sich schließlich nicht von allein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=17.html © spox 18/42 Verloren geht übrigens niemand. Alle wichtigen Infos gibt es nämlich auf unzähligen Monitoren, die überall an den Wänden hängen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=18.html © red bull 19/42 Eine farblich gewagte Inneneinrichtung? Mitnichten /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=19.html © red bull 20/42 Sollte man dennoch zwischenzeitlich vergessen, wo man ist, dann geben Bilder dezente Hinweise /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=20.html © spox 21/42 Da geht's als zum Eishockey? /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=21.html © red bull 22/42 Eis, Schläger, Helme und so ein kleines schwarzes Ding: Ja, das sieht nach Eishockey aus /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=22.html © red bull 23/42 Zwei Eishallen, die jeweils 2500 Quadratmeter umfassen und mit hochmodernen Flex-Banden ausgestattet sind, lassen keine Wünsche offen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=23.html © red bull 24/42 Ob es in einer Drittelpause in der Kabine auch so herrlich aufgeräumt aussieht? Wir bezweifeln es /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=24.html © spox 25/42 Auch abseits der Eisflächen wurde an nichts gespart ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=25.html © red bull 26/42 Zwei Skate Mills sorgen etwa für die Möglichkeit, auch ohne Eis unter den Kufen trainieren zu können /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=26.html © red bull 27/42 Apropos ohne Eis ... die Fußballer können damit sowieso eher weniger anfangen. Gut, dass es den Kraftraum gibt, in dem sich alle austoben können. Man betrachte die Gesichter und stelle fest: Macht sicher viel Spaß /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=27.html © red bull 28/42 Ein Staredown-Laufband-Battle? In der RB-Akademie kein Problem /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=28.html © red bull 29/42 Wenn Tim Wiese dieses Bild sieht, wird es voll in Salzburg! #Breitwienie /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=29.html © red bull 30/42 Geradelt wird übrigens in Reih und Glied /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=30.html © red bull 31/42 Licht am Ende des Tunnels! Wer schuftet, der darf auch relaxen. Ein Infrarotbereich, eine Sauna, ein Solarium-Dampfbad und zwei Whirlpools. Auch hier gab es keine Chance für Selbstversuche. Schade ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=31.html © red bull 32/42 Abwechslung wird groß geschrieben, ein zukünftiger NBA-Spieler ist wohl aber eher nicht unter den Jugendlichen zu finden /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=32.html © red bull 33/42 Egal, es geht ja auch nicht um Basketball. Das sieht doch schon wieder besser aus /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=33.html © spox 34/42 Die Halle ist mit 6000 Quadratmeter auch nicht gerade klein /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=34.html © red bull 35/42 Das Büffet hat zwar keine so große Quadratmeterzahl, beeindruckend ist es dennoch, was die Ernährungsberater täglich zusammenstellen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=35.html © red bull 36/42 Luxus-Hotel? Eher nicht. Die Zimmer erinnern eher an eine Studentenbude - insgesamt sind 92 Zimmer entstanden /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=36.html © spox 37/42 Stark sein, Kids: Ein TV-Gerät gehört in Salzburg nicht zur Grundausstattung der Zimmer - in diesem Gästezimmer hingegen kann man TV schauen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=37.html © spox 38/42 Ein Klo glücklicherweise schon /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=38.html © spox 39/42 Auch der Ausblick vom Balkon kann sich durchaus sehen lassen /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=39.html © spox 40/42 Berge gibt es übrigens auch im Keller. Seine Wäsche muss nämlich jeder Jugendliche selbst waschen! Hotel Mama Mateschitz? Keine Chance /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=40.html © spox 41/42 Sind wohl alle beim Essen ... /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=41.html © spox 42/42 Nicht alle! Ein paar Unermüdliche gibt es schließlich immer. Und für den großen Traum vom Superstar kann man auch ruhig mal die eine oder andere Sonderschicht einschieben /de/sport/diashows/1612/mehrsport/rb-salzburg/red-bull-eishockey-fussball-akademie-liefering,seite=42.html

Laut UEFA-Regeln dürfen zwei Klubs, die vom selben Geldgeber gesteuert werden, nicht gleichzeitig in Europa spielen. Allerdings besitzt der Getränkekonzern bei Red Bull Salzburg inzwischen offenbar nur noch einen normalen Hauptsponsorenvertrag. Viele Sonderrechte seien zurückgefahren worden, berichteten die Salzburger Nachrichten.

Deshalb ist auch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund davon überzeugt, "dass sowohl Leipzig als auch Salzburg in der nächsten Saison an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen können".

Sollte die UEFA aber doch anders entscheiden, dürfte Leipzig gegenüber Salzburg den Kürzeren ziehen: Laut Regelwerk dürfte der Verein im Europacup starten, der in der nationalen Liga die bessere Platzierung erreicht hat. Salzburg steht auf Platz eins in Österreich, Leipzig liegt in der Bundesliga fünf Punkte hinter Rekordmeister Bayern München auf Rang zwei. In diesem Fall hätten die Leipziger noch die Chance, von einem freiwilligen Europapokal-Startverzicht der Salzburger zu profitieren.

