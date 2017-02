Rebbe: "Wir brauchen unsere Fans"

Mittwoch, 22.02.2017

"Wir brauchen jetzt ganz Wolfsburg", wird Rebbe in der Bild zitiert. Er fordert die Fans auf, die VW-Arena am Freitag gegen Werder Bremen zu füllen. "Wir brauchen auch unsere Fans und die ganze Stadt, um dieses wichtige Spiel für uns zu entscheiden", so der Strippenzieher.

Die Spieler nimmt er natürlich nicht aus: "Die Mannschaft muss ihren Teil bringen, um Bremen zu schlagen."

Im Schnitt besuchten 27.417 Fans die Spiele des VfL in dieser Saison - das sind etwas weniger als in der Vorsaison mit durchschnittlich 28.886.

