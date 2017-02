Hoffenheim verlängert vorzeitig mit Demirbay

Mittwoch, 22.02.2017

Offensivkraft Demirbay gelangen in bislang 16 Bundesliga-Partien für Hoffenheim drei Treffer und fünf Torvorlagen.

"Dass ich so schnell in der Eliteklasse Fuß fassen kann, war zwar ein Traum von mir, aber so nicht planbar", sagte der Deutsch-Türke, der aus der Jugend von Schalke 04 stammt.

Kerem Demirbay im SPOX-Interview: "Ich weiß, was 'Wann komschn?' bedeutet"

Alexander Rosen, der bei der TSG als Direktor Profifußball tätig ist, ist davon überzeugt, "dass Kerem trotz seiner rasanten Entwicklung noch lange nicht am Ende seines Leistungsvermögens angekommen ist."

Kerem Demirbay im Steckbrief