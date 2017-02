Mainz: Schmidt begeistert von Bojan

Freitag, 03.02.2017

"Er ist noch in der Lernphase, wir werden die Geschichte behutsam angehen", sagt Schmidt über den Neuzugang von Stoke City. Gegen Hoffenheim könnte Bojan an einer Marke arbeiten: Er könnte der siebte Spieler werden, der in Spanien, Italien, England und der Bundesliga ein Tor erzielt.

Die Umgewöhnungsphase läuft allerdings noch, betont Schmidt. "Es sind kleine Dinge, an die er sich gewöhnen muss. Er spielt ja zum ersten mal für einen kleinen Verein, muss wissen, wie Mainz tickt", so der Coach.

Er ist dennoch schon angetan vom Spanier.

Schmidt begeistert: "Die Stimmung ist anders durch ihn. Er hat eine gute Außenwirkung. Durch seine Verpflichtung konnten wir nonverbal also schon den Leistungsdruck erhöhen. Und er ist sprachlich top. Das beschleunigt seine Lernphase."

Bojan Krkic im Steckbrief