Zorc: "Erwarte Leistungssteigerung"

Freitag, 03.02.2017

"Ich erwarte in erster Linie eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Mainz-Spiel", erklärte Zorc der Bild nach einem kurzen Besuch am Sportgelände des BVB.

Allerdings ergänzt er: "Das erwartet übrigens auch jeder unserer Spieler von sich selbst."

Unzufriedenheit hat sich beim BVB breit gemacht nach dem 1:1 in Mainz. Gegen RB Leipzig muss und soll am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) Besserung her.

Dafür sprachen Zorc und Hans-Joachim Watzke wohl vor dem Training am Donnerstag ungewöhnlich lange mit Tuchel, so die Bild.

