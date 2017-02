Dortmund: Inaki Williams als Auba-Ersatz?

Mittwoch, 01.02.2017

Wie die Marca berichtet, hätten die Schwarz-Gelben für den Fall der Fälle aber bereits einen Ersatz für den Top-Stürmer in Aussicht. Objekt der Begierde ist Inaki Willams vom Athletic Club aus Bilbao. Wie das Blatt berichtet, soll man in Dortmund bereit sein, die Ausstiegsklausel des 22-jährigen Spaniers in Höhe von 50 Millionen Euro zu aktivieren.

Nach Goal-Informationen will der Flügelflitzer jedoch im Baskenland bleiben. Ein Transfer dürfte damit wohl schwer realisierbar sein, nachdem er mit Bilbao gerne selbst Titel gewinnen will. Aubameyang wird derweil heftig von Real Madrid umworben, ab 80 Millionen Euro könnte Dortmund gesprächsbereit sein.

Inaki Williams im Steckbrief