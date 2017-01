Kokes Dank an "Genie" Griezmann

Dienstag, 24.01.2017

Er überlegte nicht lange, wie so häufig. Er zog einfach ab und traf genau - zumindest den Innenpfosten und dann das Tor. In der 80. Minute hatte Griezmann das Spiel in Bilbao ausgeglichen. Es blieb am Ende beim 2:2 zwischen Athletic und Atletico, zu wenig für Letztgenannte.

"Wir wollen immer gewinnen", sagte Mittelfeldmotor Koke anschließend. "Also ist es nie gut, zwei Punkte liegen zu lassen, besonders nachdem man in Führung gegangen ist." Koke höchstselbst hatte nach drei Minuten das 1:0 besorgt. Seine gedachte Flanke, die Griezmann im Zentrum nicht mehr erreichte, wurde zum unhaltbaren Torschuss.

"Wir haben das Spiel kontrolliert", merkte er an, obwohl Bilbao das Spiel durch Treffer von Lekue und de Marcos drehte. "Wir hatten Chancen, haben sie aber nicht genutzt."

Außer Griezmann eben. "Sein Geniestreich hat uns wenigstens noch einen Punkt bescherrt", adelte Koke. Dennoch trennen die Colchoneros von Tabellenführer Real inzwischen acht Punkte, dabei hat der große Stadtrivale noch ein Spiel weniger.

Antoine Griezmann im Steckbrief