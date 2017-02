Medien: Seferovic geht ablösefrei

Freitag, 24.02.2017

"Das Angebot von uns an ihn besteht noch", sagte Fredi Bobic kürzlich. Der Verantwortliche Frankfurts signalisierte damit nach dem ereignislosen Wintertransferfenster an Seferovic, bereit zu Gesprächen zu sein. Diese hat der Stürmer aber wohl nicht aufgenommen, so A Bola und O Jogo.

Die portugiesischen Medien gehen davon aus, dass der Stürmer im Sommer ablösefrei zu SL Benfica wechselt. Der Transfer war bereits im Winter diskutiert worden, Seferovic verblieb jedoch. Nun ist er ab dem 30. Juni ohne Vertrag und kann dementsprechend seinen Arbeitgeber frei bestimmen.

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Haris Seferovic im Steckbrief