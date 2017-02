Varela: Frankfurt schöner als Manchester

Freitag, 24.02.2017

"Natürlich ist das eine Option", gibt der 23-Jährige bezüglich einer verlängerten Leihe an. Nach nur 97 Spielminuten bisher, merkt er aber auch an: "Erst mal will ich aber wieder 100 Prozent fit sein und noch einige Spiele von der Saison mitnehmen. Dann setzen wir uns zusammen."

Nach überwundenen Problemen am Sprunggelenk kann er endlich sagen: "Ich trainiere seit zwei Wochen wieder mit der Mannschaft und arbeite fleißig an meinem Comeback. Wenn der Trainer mir den Befehl zu spielen gibt, stehe ich bereit."

Im Juni würde es allerdings schon wieder nach Manchester gehen. Vielleicht, denn bleiben würde Varela nicht ungern: "Ich vermisse Manchester nicht über Gebühr, weil ich Frankfurt als Stadt deutlich schöner finde."

Guillermo Varela im Steckbrief