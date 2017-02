Hecking: Hazard fehlt mindestens zwei Spiele

Freitag, 24.02.2017

Der Offensivspieler verletzte sich beim Achtelfinaleinzug in der Europa League beim AC Florenz am Donnerstag am Knie und fehlt laut Trainer Dieter Hecking mindestens für zwei Spiele.

"Ich kann jetzt schon sagen, dass er wahrscheinlich sowohl für Ingolstadt und im Pokal ausfallen wird. Noch haben wir aber keine genaue Diagnose", sagte Hecking. Alle anderen Spieler, die beim 4:2 in Florenz im Kader gestanden hatten, sind dagegen einsatzfähig.

Thorgan Hazard im Steckbrief