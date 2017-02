Kracher für Schalke und Gladbach?

Freitag, 24.02.2017

Gespielt werden die Achtelfinals in den beiden Wochen der Champions-League-Rückspiele. Die Hinspiele in der Europa League finden am 9. März statt, die Rückspiele am 16. März.

Folgende Teams sind im Achtelfinale vertreten:

Borussia Mönchengladbach

Schalke 04

Ajax Amsterdam (Niederlande)

RSC Anderlecht (Belgien)

APOEL Nikosia (Zypern)

Besiktas JK (Türkei),

Celta Vigo (Spanien)

KRC Genk (Belgien)

KA Gent (Belgien)

FC Kopenhagen (Dänemark)

Kuban Krasnodar (Russland)

Olympique Lyon (Frankreich)

Manchester United (England)

Olympiacos Piräus (Griechenland)

AS Rom (Italien)

FK Rostov (Russland)

Die Europa League auf einen Blick