Klausel greift: Bentaleb bleibt auf Schalke

Dienstag, 14.02.2017

Wie die Bild berichtet, zahlt Schalke 19 Millionen Euro an die Tottenham Hotspur, wo Bentaleb derzeit noch bis 2020 unter Vertrag steht.

Würde der 22-Jährige bei der kommenden Partie in Köln zum 18. Mal von Beginn an für S04 in der Bundesliga auflaufen, greift die vertraglich vereinbarte Option und Bentaleb bleibt über den Sommer hinaus in Gelsenkirchen.

Der algerische Nationalspieler, der Anfang des Jahrs noch beim Afrika Cup weilte, hat in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt, was für einen Wert er für Schalke besitzt. Bentaleb ist mit vier Treffern nach wie vor der beste Torschütze der Königsblauen.

Zudem servierte er beim vergangenen 2:0-Sieg gegen Hertha BSC zwei sehenswerte Assists, die die Knappen doch von den europäischen Plätzen träumen lassen.

Nabil Bentaleb im Steckbrief