Bobadilla: "Es ging um viel Geld"

Donnerstag, 09.02.2017

Dem kicker erklärte er nun: "Das war nicht einfach, weil es um viel Geld ging. Was man in China verdienen kann, ist mit der Bundesliga nicht zu vergleichen. Aber der einzige Grund, mich damit zu beschäftigen, war das Geld. Sonst gibt es keinen Grund, den FCA zu verlassen. Was ich hier erlebe, finde ich bei keinem anderen Verein."

Der 29-Jährige hat für die Zeit nach seinem Vertragsende noch keine Pläne geschmiedet. Karriereende, Wechsel, Verlängerung - alles ist noch möglich: "Ich weiß nicht, wie lange mein Körper noch mitspielt. Ich mache weiter, solange ich kann. Drei Jahre bin ich noch hier, weiter möchte ich noch nicht in die Zukunft schauen."

Eben die Physis ist die große Stärke des ehemaligen Gladbachers, der seit 2013 in Augsburg spielt. Gegen Werder Bremen am vergangenen Spieltag band er regelmäßig mehrere Gegenspieler und bewies beim Siegtreffer in der Nachspielzeit eindrucksvoll seine Durchsetzungsfähigkeit.

Zum Spitznamen "Steinmensch", den ihm Mannschaftskamerad Georg Teigl verpasste, meinte er: "Es freut mich, wenn die Jungs so etwas sagen. Es ist meine Stärke, mit dem Körper zu arbeiten. Wenn ich fit bin, ist es für die Verteidiger schwierig, an den Ball zu kommen."

Für den gebürtigen Argentinier ist klar, dass er "nicht wieder bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen" will. Stattdessen schielt er auf das obere Tabellendrittel: "Wir dürfen träumen, das kostet nichts. Wir haben noch viel vor und sind auf einem guten Weg. Wir kämpfen bis zum Ende und wollen so viele Punkte wie möglich holen."

Raul Bobadilla im Steckbrief