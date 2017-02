Bericht: 60 Millionen! Arsenal lockt Reus erneut

Mittwoch, 01.02.2017

60 Millionen Euro seien die Gunners demnach bereit, auf den Tisch zu legen. Wenger wird bereits seit längerem nachgesagt, dass ihm Reus' Fähigkeiten besonders imponieren, jener einer seiner Lieblingsspieler ist.

Beim BVB will man von einem möglichen Abgang des 27-Jährigen, der noch bis Sommer 2019 in Dortmund unter Vertrag steht, allerdings nichts wissen. "Ich beschäftige mich doch nicht mit halbgarem Zeug. Mir ist nicht bekannt, dass Marco uns verlassen möchte", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc der Bild.

Arsenal soll bereits in den vergangenen beiden Jahren versucht haben, Reus nach London zu lotsen, blieb dabei aber erfolglos. In der laufenden Spielzeit steht Reus, der erst Ende November 2016 von einer langen Verletzungspause zurückkehrte, bisher bei fünf Toren in acht Pflichtspielen für Dortmund.

Marco Reus im Steckbrief