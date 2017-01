Wiese: Bremen braucht neuen Torhüter

Dienstag, 24.01.2017

2012 verabschiedete sich Tim Wiese von Werder Bremen. Seitdem kamen und gingen viele Torhüter an der Weser, derzeitiger Stand ist die Doppelbesetzung aus Jaroslav Drobny und Felix Wiedwald. Ersterer fiel am Wochenende mit einem Platzverweis nach einem brutalen Foul an Marco Reus auf.

Nun fordert Wiese einen neuen Mann zwischen den Pfosten. "Das Theater verunsichert die Mannschaft. Das ewige hin und her ist nicht gut", meinte der Ex-Spieler zur Bild. Er würde gerne einen Torhüter im mittleren Alter mit viel Erfahrung aber dennoch noch einigen Jahren Zukunft im Tor sehen.

"Einer, der Spiele gewinnt. Und so für zehn Punkte pro Saison gut ist", so Wiese über das Anforderungsprofil. Eine womöglich sehr teure Lösung, das ist ihm auch bewusst: "Es ist Zeit, richtig zuzuschlagen. Als Manager würde ich endlich Geld in die Hand nehmen, um einen guten Torwart zu holen."

