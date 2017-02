Nouri: "Kuscheln nicht miteinander"

Freitag, 17.02.2017

"Wir kuscheln nicht miteinander, sprechen die Dinge knallhart an. Aber wir wollen uns als Team nicht auseinander dividieren lassen", sagte Nouri der Bild.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Frank Baumann hat den Glauben nach den zuletzt schwachen Auftritten nicht verloren. "Ich glaube nach wie vor an den Charakter der Mannschaft und daran, dass wir in Mainz alles in die Waagschale werfen."

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge will Bremen schnellstmöglich wieder Punkte einfahren. "Wir sind als Einheit gefordert. Ich nehme alle Beteiligten, auch mich, in die Pflicht, aus der Situation herauszukommen", gab sich Baumann kämpferisch.

Alle Infos zu Werder Bremen