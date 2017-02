Mainz: Cordoba will nichts ausschließen

Freitag, 17.02.2017

"Ich kann nicht versprechen, dass ich nächste Saison noch hier bin. Der Fußball hat schon viele Überraschungen gebracht. Es wäre auch verkehrt, so ein Versprechen abzugeben - egal, welchen Stellenwert man gerade im Team hat", sagte Cordoba der Bild.

Konkret wurden die Wechselgedanken aber nicht. "Ich fühle mich sehr wohl in der Stadt und in der Mannschaft. Ich konzentriere mich nur auf die Rückrunde mit Mainz", fuhr der Stürmer fort. "Danach wird man sehen, was das Beste für mich und den Klub ist."

Der Kolumbianer möchte eines Tages in der Champions League spielen. "Für jeden Fußballer in Europa sollte das Ziel sein, Champions League zu spielen. Und nichts anderes habe ich auch als Ziel."

Doch die Rückrunde mit dem FSV steht jetzt erst Mal im Vordergrund. Die Mainzer empfangen am Samstag Werder Bremen (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). "Wir sind jetzt in einer Position, in der wir mit einem Sieg weiter nach vorne kommen und uns absichern können. Wir müssen drei Punkte holen."

