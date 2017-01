Medien: TSG will Shootingstar aus Belgien

Donnerstag, 19.01.2017

Das berichtet zumindest der kicker.

Der Franzose ist im Moment vom OSC Lille nach Belgien ausgeliehen, wobei Zulte Waregam eine Kaufoption in Höhe von 300.000 Euro auf den defensiven Mittelfeldspieler hält - und diese auch ziehen. Meite ist in Belgien so etwas wie die Feel-Good-Story der Saison.

Allerdings sollen auch andere Teams aus der Bundesliga und auch aus der Premier League am 22-Jährigen interessiert sein.

Sollte Meite dann weiterverkauft werden, gehen 70 Prozent der Erlöse an die Belgier und 30 Prozent nach Lille.

Soualiho Meite im Steckbrief