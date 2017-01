Leverkusen: Kein Plan B bei Kießling

Donnerstag, 19.01.2017

"Wir wissen alle von der Problematik", erklärte Sportdirektor Rudi Völler gegenüber dem kicker. "Er ist nicht so einsetzbar wie andere Spieler." In der Hinrunde stand Kießling nur 509 Minuten auf dem Feld, in elf von 24 Spielen war er nicht einmal im Aufgebot. Ob dies in der Rückrunde besser wird, ist zu bezweifeln.

Das weiß natürlich auch Völler, auch wenn Bayer deswegen nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden wird: "Nein, Stefan ist ja dabei. Und wir haben im Sommer auch Kevin Volland geholt. Zudem können bei uns ja auch andere vorne drin spielen."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Stattdessen wird man nach der Spielzeit in der Causa Kießling die Köpfe zusammenstecken: "Wir werden die Situation am Ende der Saison neu besprechen und bewerten. Er geht damit auch sehr realistisch um. Es hängt vieles davon ab, wie fit er ist."

Stefan Kießling im Steckbrief