Gladbach will Dahoud halten

Donnerstag, 19.01.2017

"Wir werden demnächst weitere Gespräche führen. Wir wollen, dass Mo bei uns auch den zweiten und dritten Schritt macht", erklärt Eberl im kicker.

Falls sich der Mittelfeldspieler und der Klub nicht einigen könnten, würde man sich wohl auf einen Verkauf im Sommer verständigen. Denn dann würde die Borussia eine ordentliche Ablösesumme einstreichen. Manchester City und Juventus sind nur zwei der Interessenten.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Doch auch Trainer Dieter Hecking will an Dahoud festhalten: "Wir wollen ihn wieder in die Verfassung bringen, in der er uns alle begeistert hat."

Mahmoud Dahoud im Steckbrief